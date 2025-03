Eine Pilotstudie in der niederländischen Provinz Zeeland aus dem Jahr 2024 ergab, dass die vorübergehende Abschaltung von Photovoltaik-Dachanlagen während Spitzenlastzeiten die Netzbelastung um bis zu 57 Prozent reduziert. Bis zu zehn Mal am Tag schalteten die Hausbesitzer ihre Anlagen dabei manuell ab. von pv magazine Global Eine Pilotstudie in der niederländischen Provinz Zeeland hat ergeben, dass Hausbesitzer, die ihre Photovoltaik-Anlagen während der Spitzenerzeugungszeiten vorübergehend abschalteten, zur Entlastung des Stromnetzes beitragen. Dies ergab eine Studie des Energieversorgers Eneco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...