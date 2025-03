TFA-Depot-Aktie AlzChem haussiert und liegt nun 285 Prozent seit Kauf im Plus. Auch Depot-2030-Neuling Secunet zündet dank "Top-Secret"-Fantasie und starkem Produktportfolio. Der AlzChem-CEO sieht "deutliche Potentiale."Ich habe AlzChem-CEO Andreas Niedermaier öfters interviewt, doch auf dem EKF in Frankfurt nun das erste Mal direkt seine Hand geschüttelt und ihm gratuliert für das 36-prozentige EBITDA-Plus in den ersten neun Monaten auf 77 Millionen Euro. Er lacht verschmitzt und will, trotz der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...