In Rimini wird das lichtdurchlässige 320 Watt-Solarmodul erstmals präsentiert. Ab dem dritten Quartal soll es beim Produktionspartner Agora in der Slowakei produziert werden. Die Grid Parity AG wird auf der Messe "KEY Expo" im italienischen Rimini in dieser Woche sein neues Solarmodul "B80" vorstellen. Es handelt sich um ein bifaziales, lichtdurchlässiges Glas-Glas-Solarmodul mit monokristallinen n-type-M10-Solarzellen und einer Leistung von 320 Watt, was speziell für den Einsatz in Agri-Photovoltaik-Anlagen konzipiert ist. Die Transparenz liegt Grid Parity zufolge bei 45 Prozent und soll so ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...