DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Februar gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,7 von 51,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,6 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Obwohl die Produktion im verarbeitenden Gewerbe mit den stärksten Raten seit Mai 2022 und die Auftragseingänge wie seit einem Jahr nicht mehr gewachsen sind, deutet vieles darauf hin, dass die Verbesserung nur von kurzer Dauer sein könnte", sagte Chefökonom Chris Williamson. Die Produktion und der Einkauf würden oft getrieben von Unternehmen und ihren Kunden, die Lagerbestände aufbauten, um Preiserhöhungen und zollbedingten Lieferengpässen zu begegnen. Die Exporte seien in der Zwischenzeit eingebrochen und Lieferverzögerungen hätten sich gehäuft.

March 03, 2025 10:34 ET (15:34 GMT)

