Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist im Februar 2025 gemessen an der Zahl der Transaktionen verglichen mit dem Vormonat Januar etwas tiefer ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Anzahl Transaktionen jedoch klar höher. Insgesamt wurden an der Schweizer Börse im Februar im Vergleich zum Vormonat mit 4,32 Millionen total 1,6 Prozent weniger Transaktionen ausgeführt, wie die SIX am Montag mitteilte. ...

