Lenovo stellt seine neueste Reihe von Yoga und IdeaPad KI-PCs, innovativer Software und bahnbrechenden Machbarkeitsnachweisen vor, die alle darauf ausgelegt sind, Kreativität, Produktivität und das Benutzererlebnis zu verbessern. Lenovo erweitert sein KI-Portfolio um weitere Copilot+-KI-PCs, NVIDIA-GPU-gestützte Leistung und energieeffiziente Designs und präsentiert damit seine Vision von "Smarter Technology for All".

The Lenovo Yoga Solar PC Concept (Photo: Lenovo)

"Da wir die Grenzen der KI-Innovation höher denn je verschieben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Zugang zu KI für alle ein ebenso zentraler Grundsatz der Philosophie von Lenovo ist. Ebenso müssen wir bei unserem Bestreben, die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Technologie neu zu definieren, sicherstellen, dass sie weiterhin eine positive Kraft bleibt", sagte Jun Ouyang, SVP GM des Consumer-Segments von Lenovo, Intelligent Devices Group "Mit der Ankündigung von Innovationen wie dem Yoga Pro 9i Aura Edition, dem IdeaPad Slim 3x und dem Lenovo Yoga Solar PC Concept hat Lenovo eine Reihe neuer Geräte und Konzeptbeweise geliefert, die es Endnutzern ermöglichen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, und dank KI-gestützter Innovation ihre Prozesse von der Rechenleistung ihres PCs unabhängig zu machen."

Innovation-Highlights auf dem MWC 2025:

Yoga Solar PC Concept: Ein Laptop, der von der Sonne angetrieben wird

Das Yoga Solar PC Concept verbindet Funktionalität und Nachhaltigkeit und integriert ein hocheffizientes Solarmodul (24 Umwandlungsrate) mit der Back Contact Cell-Technologie, um die Sonnenabsorption zu maximieren. Sein Dynamic Solar Tracking-System sorgt für eine optimale Energiegewinnung, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. 20 Minuten direktes Sonnenlicht können bis zu einer Stunde Videowiedergabe ermöglichen ein wichtiger Schritt in Richtung Integration erneuerbarer Energien in Verbraucher-Laptops.

Neue Lenovo Yoga KI-Laptops: Aura Edition erweitert

Lenovo erweitert seine mit Intel entwickelte Aura Edition-Reihe und stellt seine neuesten Yoga-Laptops mit AMD Ryzen KI-Technologie vor, die alle mit KI-gestützter Hardware und Software für ein nahtloses, personalisiertes Computererlebnis ausgestattet sind:

Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 10) Entwickelt für Kreative mit Intel® Core Ultra-Prozessoren, NVIDIA GeForce RTX 5070-GPU und Lenovo Creator Zone KI-Tools. Das 3,2K PureSight Pro-Tandem-OLED-Display (1600 Nits) liefert eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit.

Entwickelt für Kreative mit Intel® Core Ultra-Prozessoren, NVIDIA GeForce RTX 5070-GPU und Lenovo Creator Zone KI-Tools. Das 3,2K PureSight Pro-Tandem-OLED-Display (1600 Nits) liefert eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit. Yoga Pro 7i Aura Edition (14", 10) Für Leistung und Portabilität konzipiert, mit Intel Core Ultra 9-Prozessoren, KI-gestützter Lenovo X Power-Tuning und einem 3K-OLED-PureSight-Pro-Display.

Für Leistung und Portabilität konzipiert, mit Intel Core Ultra 9-Prozessoren, KI-gestützter Lenovo X Power-Tuning und einem 3K-OLED-PureSight-Pro-Display. Yoga Pro 7 (14", 10) Mit AMD Ryzen AI 300-Prozessoren und einem 3K-OLED-PureSight-Pro-Display für ein flüssiges kreatives Erlebnis.

Mit AMD Ryzen AI 300-Prozessoren und einem 3K-OLED-PureSight-Pro-Display für ein flüssiges kreatives Erlebnis. Yoga Slim 7 (14", 10) Ein leichter, KI-gestützter Laptop mit AMD Ryzen AI 300-Prozessoren und einer Akkulaufzeit von bis zu 22,5 Stunden, der sich ideal für Kreative eignet, die viel unterwegs sind.

Ein leichter, KI-gestützter Laptop mit AMD Ryzen AI 300-Prozessoren und einer Akkulaufzeit von bis zu 22,5 Stunden, der sich ideal für Kreative eignet, die viel unterwegs sind. Yoga 7 2-in-1 (16" 14") Die konvertierbare Yoga 7 2-in-1-Reihe vereint Tablet- und Laptop-Funktionalität und verfügt über ein 360°-Scharnier, AMD Ryzen AI 300-Prozessoren und Lenovo AI Core für eine Optimierung von Leistung und Performance. Der optionale Yoga Pen unterstützt reibungslose, präzise kreative Arbeit, während 2,8K PureSight OLED Touch-Displays eine Spitzenhelligkeit von 1.100 Nits und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bieten.

IdeaPad: KI für alle

IdeaPad Slim 3x (15", 10) Ein Snapdragon® X-gestützter KI-Laptop, der Copilot+ KI-Funktionen, 45 TOPS NPU-Leistung und eine äußerst effiziente Akkulaufzeit für ein breiteres Publikum bietet. Seine KI-gestützte Effizienz beschleunigt das Erstellen, Bearbeiten und Videoanrufe, während Rapid Charge in nur 15 Minuten eine Akkulaufzeit von zwei Stunden ermöglicht. Die nach MIL-STD-810H getestete A-Abdeckung aus Metall sorgt für Langlebigkeit und ein erweiterbarer SSD-Steckplatz für zukunftssicheren Speicher.

Ein Snapdragon® X-gestützter KI-Laptop, der Copilot+ KI-Funktionen, 45 TOPS NPU-Leistung und eine äußerst effiziente Akkulaufzeit für ein breiteres Publikum bietet. Seine KI-gestützte Effizienz beschleunigt das Erstellen, Bearbeiten und Videoanrufe, während Rapid Charge in nur 15 Minuten eine Akkulaufzeit von zwei Stunden ermöglicht. Die nach MIL-STD-810H getestete A-Abdeckung aus Metall sorgt für Langlebigkeit und ein erweiterbarer SSD-Steckplatz für zukunftssicheren Speicher. IdeaPad Pro 5, Slim 5, and 5 2-in-1-Serie Diese Modelle bieten AMD Ryzen AI 300-Prozessoren mit 50 TOPS NPU-Beschleunigung und sind auf unterschiedliche Benutzeranforderungen zugeschnitten. Die IdeaPad Pro-5-Modelle sind mit diskreten NVIDIA GeForce RTX 50-Serie-Grafikprozessoren für intensive kreative Aufgaben ausgestattet, während die Slim-5-Modelle auf Portabilität ausgelegt sind. Die IdeaPad 5 2-in-1-Serie bietet einen vielseitigen, konvertierbaren Formfaktor für nahtlose Übergänge zwischen Tablet- und Laptop-Modus.

Vorausschauende Machbarkeitsstudien:

Solarstrom-Kit für Yoga - Inspiriert vom Yoga Solar PC Concept nutzt dieses abnehmbare USB-C-Solarmodul die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) für eine effiziente Energieumwandlung, sodass Benutzer ihre Geräte überall unter Sonnenlicht aufladen können.

Inspiriert vom Yoga Solar PC Concept nutzt dieses abnehmbare USB-C-Solarmodul die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) für eine effiziente Energieumwandlung, sodass Benutzer ihre Geräte überall unter Sonnenlicht aufladen können. KI-Display mit integrierter NPU - Ein KI-gestützter Monitor mit einer diskreten NPU, der es ermöglicht, KI-Anwendungen auf Nicht-KI-PCs auszuführen. Er passt die Drehung, Höhe und Neigung automatisch an die Position des Benutzers an.

Ein KI-gestützter Monitor mit einer diskreten NPU, der es ermöglicht, KI-Anwendungen auf Nicht-KI-PCs auszuführen. Er passt die Drehung, Höhe und Neigung automatisch an die Position des Benutzers an. Lenovo AI Stick - Ein KI-Beschleuniger zum Einstecken mit einer 32 TOPS NPU, der über USB-C Thunderbolt angeschlossen wird und KI-Funktionen wie Large Language Models und KI-optimierte Grafiken auf jeden PC bringt.

Ein KI-Beschleuniger zum Einstecken mit einer 32 TOPS NPU, der über USB-C Thunderbolt angeschlossen wird und KI-Funktionen wie Large Language Models und KI-optimierte Grafiken auf jeden PC bringt. Smart Connect: KI-gesteuertes Ökosystem für mehrere Geräte - Lenovo und Motorola erweitern Smart Connect um KI-gestützte Sprachbefehle, mit denen Benutzer Dateien durchsuchen, Geräte steuern und Arbeitsabläufe auf PCs und Mobilgeräten optimieren können.

EMEA-Preise und Verfügbarkeit, ab:

Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 10) Juni 2025, ab 1.699 (inkl. MwSt)

Juni 2025, ab Yoga Pro 7i Aura Edition (14", 10) März 2025, ab 1.399 (inkl. MwSt)

März 2025, ab Yoga Pro 7 (14", 10) April 2025, ab 1.399 (inkl. MwSt)

April 2025, ab Yoga Slim 7 (14", 10) März 2025, ab 999 (inkl. MwSt)

März 2025, ab Yoga 7 2-in-1 (16", 10) März 2025, ab 1.299 (inkl. MwSt)

März 2025, ab Yoga 7 2-in-1 (14", 10) März 2025, ab 1.099 (inkl. MwSt)

März 2025, ab IdeaPad Slim 3x (15", 10) März 2025, ab 599 (inkl. MwSt)

März 2025, ab IdeaPad Pro 5, Slim 5 und 5 2-in-1 - in ausgewählten Märkten erhältlich, Startpreise auf Anfrage

Die vollständige Pressemitteilung und weitere Informationen zu den anderen Ankündigungen von Lenovo finden Sie im MWC 2025 Presse-Kit von Lenovo.

