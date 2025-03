Trump, Bitcoin & die Märkte. Wochenausblick Börse für DAX, Dow & Aktien (Nvidia, Strategy,...)

Anzeige / Werbung

Nach einem Rücklauf in DAX direkt nach dem starken Opening nahm der Markt im Zuge der besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes wieder Fahrt auf und steht aktuell nahe der Vorwochenhochs. Das ganze Gegenteil reflektiert der Euro-Dollar, der durch die nach außen dargestellte Stärke der USA weiter abgibt.

Über und von Donald Trump gibt es weitere News, erneut mit Schwerpunkt Kryptomarkt. Es stehen die Assets nun fest, die in einer strategischen Reserve seitens der USA gehalten werden sollen. Fast schon euphorisch sprangen Bitcoin, Ethereum, Solana & Co am Sonntag bereits an und müssen sich nach dem Anstieg nun beweisen, die zurückeroberten Niveaus zu halten. Wir schauen uns dies gern über die entsprechenden Futures im großen Chartbild an.

Bei den US-Indizes ist trotz der Erholung am Freitag nur beim Dow Jones ein Wochenplus zu sehen gewesen. Er könnte die Vorwochenrange nun verlassen und noch einmal Richtung Allzeithochs Schwung aufnehmen. Im Nasdaq und beim S&P500 schaute es wegen sehr schwacher Technologiewerte in der Vorwoche weniger gut aus. Aber auch hier ist zum Wochenstart eine Gegenbewegung sehr wahrscheinlich.

Danach blickten wir auf die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street. Hervorzuheben und bereits beim Blick auf die Indizes vermutet war die schwache Performance der Nvidia Aktien. Nach den sehr guten Quartalszahlen kamen Zweifel auf, das Wachstumstempo beizubehalten. Nah an Nvidia gekoppelt stiegen in der Vorwoche Supermicro Computer stark an. Die Frist der SEC zur Vorlage des Jahresabschlusses wurde eingehalten und damit ein Verbleib im Nasdaq gesichert. Doch auch dieses Plus ist schnell wieder dem Verkaufsdruck am Markt gewichen. Jetzt sollen mit den neuen Plänen rund um einen weiteren Campus-Bau in Kalifornien neue Phantasie aufgebaut werden. Der Titel ist insgesamt übrigens so hoch bewertet, wie von Nvidia als Quartalsgewinn ausgewiesen wurde.

Ein weiteres Schwergewicht unter Druck war Salesforce. Hierzu gab es keine News, aber eine technisch sehr interessante Situation nun, die ein Ende der Konsolidierung beim großen Software-as-a-Service Konzern einleiten kann. Das Thema KI verleiht weiteres Potenzial . Es werden beispielsweise keine Programmierer-Stellen mehr besetzt, da der Bereich nun automatisiert abgebildet werden kann.

Im Zuge des schwachen Bitcoins in der Vorwoche kam auch Strategy (vormals Micro Strategy) unter Druck. Dies könnte sich heute mit der News zu den US-Reserven jedoch auflösen.

Beim Blick auf die Standardwerte fiel der Mischkonzern 3M positiv auf. Das neue Management bestätigte weitere Milliarden-Investitionen des Konzerns und die Aussicht auf bis zu 1.000 neue Produkte in den kommenden 3 Jahren. Das Umsatzwachstum soll damit konstant über dem Wirtschaftswachstum bleiben. Rund 130.000 Patenten, wie Post-It-Kleber oder Industriebaustoffe bilden ein starkes Fundament für potenziell weitere Kursgewinne.

Mit Blick auf die neue Woche benannten wir die Quartalszahlen von Oracle, Marvell Technology und Handelsfirmen wie Dollar Tree. Bei Marvell darf man gespannt sein, ob der gleitende Durchschnitt seine Tragfähigkeit beweist.

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

