Zürich - Der Euro hat am Montag sowohl zum Dollar als auch zum Franken weiter zugelegt und damit seine Schwächephase vom vergangenen Freitag im Anschluss an den Streit im Weissen Haus mehr als ausgeglichen. Am späten Nachmittag kostet der Euro 0,9418 Franken und hat sich damit von der Marke von 94 Rappen weiter nach oben abgesetzt. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9396 Franken gehandelt und am Freitagabend zu 0,9367. Auch zum Dollar geht ...

