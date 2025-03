Die Börsen in den USA verhalten sich heute volatil. Wichtige Konjunkturindizes konnten nicht überzeugen, der Markt reagiert. Abwärts geht es insbesondere für Technologietitel. Im Nasdaq 100 ist der größte Verlierer einer der Top-Werte der letzten Jahre.Jüngste Daten zum verarbeitenden Gewerbe in den USA drücken dort aktuell auf die Kurse. Aufträge und Beschäftigung im fertigenden Gewerbe sind im Februar zurückgegangen. Der Einkaufsmanager-Index des Institute for Supply Management sank um 0,6 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...