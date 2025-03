DXY tilgt die Gewinne vom Freitag und rutscht ab, während europäische Führer die Garantien für den Frieden in der Ukraine unterstützen - US Manufacturing PMI übertrifft die Schätzungen, während ISM Manufacturing PMI die Erwartungen verfehlt - Anleiherenditen sinken, was die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed später im Jahr 2025 verstärkt - Technische ...

