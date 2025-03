Berlin - Die gesetzlichen Krankenkassen fordern Milliardenbeträge aus einem möglichen "Sondervermögen" für Infrastrukturinvestitionen.Der im Rahmen der Krankenhausreform beschlossene Transformationsfonds von insgesamt 50 Milliarden Euro für den Umbau der Kliniklandschaft müsse komplett aus diesen Mitteln finanziert werden, sagte der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland"."Es darf nicht dabei bleiben, dass die gesetzlich Versicherten mit 25 Milliarden Euro die Hälfte des geplanten Transformationsfonds von insgesamt 50 Milliarden Euro bezahlen müssen", so der Kassenchef. "Es handelt sich ganz klar um Zukunftsinvestitionen in die Infrastruktur, die der Staat übernehmen muss."Storm forderte zudem, dass auch der Länderanteil am Transformationsfonds über das "Sondervermögen" bezahlt werden sollte. Schließlich sei die Finanzlage der Länder ebenfalls angespannt, argumentierte der Kassenchef.