Der Bonner Telekommunikationskonzern verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen mit einem Plus von 0,9 Prozent und erfreut Investoren mit positiven Finanzprognosen für 2025.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte am Montagvormittag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel und konnte um 0,9 Prozent auf 35,06 Euro zulegen. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar ein neues 52-Wochen-Hoch von 35,08 Euro, was die anhaltende Stärke des Bonner Telekommunikationskonzerns an der Börse unterstreicht. Seit dem 52-Wochen-Tief von 20,73 Euro im April 2024 hat die Aktie damit einen beeindruckenden Aufwärtstrend gezeigt. Der bisherige Handelstag begann bei 34,89 Euro, wobei bis zum Mittag bereits mehr als 1,8 Millionen Aktien den Besitzer wechselten.

Positive Zukunftsaussichten durch starke Quartalszahlen

Die positive Stimmung rund um den Telekommunikationsriesen wird durch die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen unterstützt. Im abgelaufenen Quartal zum 31. Dezember 2024 konnte der Konzern einen Gewinn je Aktie von 0,85 Euro verbuchen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,21 Euro pro Aktie darstellt. Auch umsatzseitig verzeichnete die Deutsche Telekom einen Anstieg auf 30,93 Milliarden Euro, verglichen mit 29,37 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Für das laufende Jahr 2025 erwarten Marktexperten einen Gewinn von 2,07 Euro je Aktie und haben das mittlere Kursziel auf 38,64 Euro festgesetzt. Zudem dürfte die Dividende von 0,90 Euro im Jahr 2024 auf voraussichtlich 1,02 Euro im laufenden Jahr steigen, was die Attraktivität der Aktie für Anleger weiter erhöht. Die nächsten wichtigen Impulse für den Aktienkurs könnten am 15. Mai 2025 erfolgen, wenn der Konzern voraussichtlich seine Q1 2025-Bilanz vorlegen wird.

