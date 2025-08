Köln (ots) -Laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer kommen Union und AfD in dieser Woche bei den Parteipräfenzen auf 25 Prozent. Mit deutlichem Abstand bleiben die SPD (13%), die Grünen und die Linke (beide 12%), das BSW (4%), die FDP (3%) sowie die sonstigen kleinen Splitterparteien (6%) unverändert dahinter. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 24 Prozent weiterhin deutlich über dem Anteil der Nichtwähler bei der vergangenen Bundestagswahl (17,9 %).Tiefstwerte für Bundeskanzler Friedrich MerzAuch die Zufriedenheit mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz ist mit 32 Prozent erneut auf einen Tiefstwert gesunken. Eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent ist mit der Arbeit des Bundeskanzlers nicht zufrieden. Mehrheitlich zufrieden mit Merz' Arbeit sind nach wie vor nur die Anhänger von CDU und CSU (76%), nicht aber die Anhänger des Koalitionspartners SPD (34%).Große Mehrheit der Bundesbürger gegen die Rente mit 70Eine große Mehrheit von 81 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger fände eine Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters angesichts des demografischen Wandels auf 70 Jahre nicht richtig. Nur eine Minderheit von 18 Prozent findet es hingegen richtig. Obwohl der Vorschlag von der Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kam, fänden 68 Prozent der Union-Anhänger die "Rente ab 70" nicht richtig. Diese mehrheitliche Ablehnung findet sich in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen. Die Anhängerinnen und Anhänger der AfD (95%) und der Linken (90%) lehnen die "Rente ab 70" am stärksten ab. Union-Koalitionspartner SPD ist mit 87 Prozent ebenfalls stark dagegen, während die Grünen den Vorschlag mit 74 Prozent nicht richtig finden.Die Meldung ist mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Parteipräferenz und der Zufriedenheit mit Kanzler Merz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 29. Juli bis 4. August 2025 erhoben. Datenbasis: 2.503 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: ± 2,5 Prozentpunkte.Die Meinungen zur Rente ab 70 wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 1. und 4. August 2025 erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: ± 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Julian PilzKommunikation RTL Deutschland GmbHTelefon: 0221 / 45674227julian.pilz@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/6090927