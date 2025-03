GLOBEX MINING

Der Goldpreis legt in 2025 weiter vehement zu. Mit 2.950 USD erreichte das gelbe Metall im Februar den höchsten Stand aller Zeiten. Die Kursentwicklung von Gold übertraf die meisten Aktien-Indizes weltweit und konnte sogar knapp mit dem NASDAQ 100 mithalten. Für Investments in Edelmetalle spricht sowohl die hohe Inflation, als auch die beständige Schuldenaufnahme der Staaten zur Finanzierung ihrer überladenen Haushalte. Seit 2022 gesellen sich auch noch hohe Rüstungs- und Sicherheitsausgaben hinzu. Die geopolitischen Unsicherheiten sowie die Krisenherde werden den Investoren auch in 2025 erhalten bleiben. Bislang hat dies niemanden davon abgehalten, in Wertpapiere aller Art zu investieren. Was sich aber definitiv ändern könnte, wäre die Fokussierung von Value gegenüber irrsinnigen Wachstumserwartungen im Bereich HighTech und Künstlicher Intelligenz. Der kanadische Rohstoff-Assetmanager und Explorer Jack Stoch setzt auf kontinuierliches Wachstum und ist damit sehr erfolgreich, denn die Globex-Aktie (Kürzel: GMX) lieferte ebenso mit 76 % Anstieg eine verdoppelte Goldrendite für die Aktionäre. Das laufende Jahr 2025 dürfte noch spannend werden.

