7. August 2025, Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf und Quotrix Düsseldorf Börsen und GLBXF - OTCQX International in den USA) freut sich, den Aktionären mitzuteilen, dass Jack Stoch mit sofortiger Wirkung die Position des Executive Chairman und Chief Executive Officer von Globex übernommen hat, um die Ernennung von David Christie zum Präsident und Chief Operating Officer zu ermöglichen. David Christie hat die neuen Führungspositionen bei Globex übernommen, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu führen, nachdem er einen siebenmonatigen Vertrag als Vice Präsident Corporate Development abgeschlossen und sich dabei mit den vielfältigen Aspekten des Unternehmens vertraut gemacht hat.

David Christie ist ein erfahrener Geowissenschaftler (P.Geo.) mit mehr als 39 Jahren Erfahrung in den Bereichen Rohstoffe und Rohstofffinanzierung. Als Präsident und CEO von Orford Mining Corp. brachte er das Unternehmen im Jahr 2017 an die Börse, sicherte sich 34 Millionen Dollar an Eigenkapitalfinanzierungen und führte es zu einer erfolgreichen Übernahme durch Alamos Gold. Zuvor war er als Präsident und CEO von Eagle Hill Exploration Corp. tätig und ermöglichte eine Fünf-Wege-Fusion zur Gründung von Osisko Mining. Zu seinen weiteren Stationen zählen Positionen als Vizepräsident bei Goodman & Company Investment Counsel und Dundee Resources Inc., wo er an der Verwaltung der Rohstofffonds mitwirkte. David Christie war außerdem zwölf Jahre lang erfolgreich als Senior-Analyst für Gold- und Edelmetallaktien bei Scotia Capital und TD Securities tätig. Er arbeitete 15 Jahre lang als Explorationsgeologe, hauptsächlich für die Unternehmensgruppe Agnico Eagle Mines Ltd., und war Mitglied des Vorstands von eCobalt Solutions Inc., Osisko Mining Inc., Orford Mining Corp., True North Nickel und Condor Precious Metals. Derzeit ist er Mitglied des Vorstands von Lodestar Metals Corp. und Orbec Gold Mines Inc. Herr Christie hat einen B.Sc. in Geologie von der McMaster University und ist P.Geo. bei NAPEG und PGO.

Jack Stoch, CEO und Executive Chairman, kommentierte: "Wir freuen uns, jemanden mit Davids vielfältiger Expertise in den Bereichen Geologie, Finanzen, Investor Relations und Transaktionen für Globex gewonnen zu haben. Ich freue mich darauf, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten, um einen größeren Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen."

David Christie, der neue Präsident und COO, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, zu Globex zu kommen, einem Unternehmen, das auf soliden Transaktionen über viele Jahre hinweg aufgebaut wurde und nun in einer sehr starken Position ist, um dieses Wachstum fortzusetzen. Ich freue mich darauf, auf den Erfolg aufzubauen, den Globex seit seiner Börsennotierung im Jahr 1987 erzielt hat. Nur wenige Unternehmen im Junior-Rohstoffsektor haben einen so beeindruckenden Grundwert aufgebaut, ohne die Interessen der Aktionäre zu verwässern."

Verfasser dieser Pressemitteilung ist Jack Stoch, P. Geo., Executive Chairman und Chief Executive Officer von Globex.

Wir suchen einen sicheren Hafen.

Foreign Private Issuer 12g3 - 2(b)

CUSIP Number 379900 50 9

LEI 529900XYUKGG3LF9PY95

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte:

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

Executive Chairman & CEO

Globex Mining Enterprises Inc.

86, 14th Street

Rouyn-Noranda, Quebec Canada J9X 2J1

Tel.: 819.797.5242

Fax: 819.797.1470

mailto:info@globexmining.comm

www.globexmining.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80628Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80628&tr=1



