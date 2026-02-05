Die Rohstoffmärkte werden von einer Zeitenwende erfasst. Während Edelmetalle als sichere Häfen glänzen, treibt die Energiewende Lithium nach wie vor an. Doch der wahre Druckpunkt sind die kritischen Rohstoffe wie beispielsweise Antimon oder Wolfram, deren Angebot durch geopolitische Konflikte extrem angespannt ist. Diese Fragmentierung des Superzyklus schafft einzigartige Chancen für strategisch positionierte Konzerne. Drei Schlüsselplayer sind bereit, davon zu profitieren: Rio Tinto, Globex Mining und Glencore.Den vollständigen Artikel lesen ...
