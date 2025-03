Die Tomatensaison 2023/24 in Almería zeichnete ein komplexes Bild, in dem trotz einer deutlichen Produktionssteigerung laut RevistaMercados.com die Preise und damit auch die Einnahmen alarmierend gesunken sind, was sich auf die Rentabilität der Landwirte auswirkte. Bildquelle: Pixabay In der Saison 2024/25 ist der Kontext ganz anders, der Vorlauf der Saison hat eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...