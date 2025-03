Israel und Spanien dominieren weiterhin den EU-Markt, während Peru mit einem noch bescheidenen Marktanteil von 5,3 % an Bedeutung zu gewinnen beginnt. Bildquelle: Pixabay Die Avocado-Lieferungen in die EU sind in Woche 7 um 8,8 % gestiegen, so die neuesten Daten von Avobook, das schätzt, dass zwischen dem 10. und 16. Februar 665 Container auf den Gemeinschaftsmarkt geliefert...

Den vollständigen Artikel lesen ...