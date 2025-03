AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

AEVIS VICTORIA SA - Starkes Umsatzwachstum im Jahr 2024 und verbesserte Profitabilität



04.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 4. März 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Starkes Umsatzwachstum im Jahr 2024 und verbesserte Profitabilität AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem konsolidierten Umsatz von CHF 1.057 Milliarden, was einer Steigerung von 10.9% gegenüber dem Vorjahr (2023: CHF 953.0 Millionen) entspricht. Diese Steigerung ist auf das solide Wachstum im Spital- und Hotelbereich sowie auf die Ausweitung der Unternehmensaktivitäten zurückzuführen. Swiss Medical Network, der Bereich Healthcare der Gruppe, erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 808.0 Millionen gegenüber CHF 768.7 Millionen im Vorjahr, was einer Steigerung von 5.1% entspricht. Das organische Wachstum von 4.4% wurde durch den Ausbau der medizinischen Leistungen, die Verbesserung der betrieblichen Abläufe und die gezielte Integration neuer Gesundheitszentren unterstützt. Die Auswirkungen der Kosten für Energie, Löhne und medizinische Geräte bleiben eine Herausforderung für den gesamten Schweizer Spitalsektor, aber Swiss Medical Network setzt seine Optimierungsbemühungen fort, um die Rentabilität zu stärken. Die MRH Switzerland SA, welche die Hotels der Gruppe betreibt, setzte ihr Wachstum mit einem Umsatz von CHF 188.4 Millionen im Jahr 2024 gegenüber CHF 170.5 Millionen im Jahr 2023 fort, was einer Steigerung von 10.5%, davon 10.1% organisch, entspricht. Diese Leistung basiert auf einer höheren Belegungsrate, einer kontinuierlichen Aufwertung der Immobilien und einer starken Nachfrage im Luxustourismus- und Wellnessbereich. Die Swiss Hotel Properties AG, Eigentümerin und Verwalterin der Hotelimmobilien der Gruppe, erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 30.9 Millionen gegenüber CHF 24.2 Millionen im Vorjahr, was einer Steigerung von 27.5% entspricht. Diese Steigerung ist vor allem auf höhere Mieteinnahmen und ein vergrössertes Portfolio zurückzuführen. Basierend auf diesen Ergebnissen erwartet AEVIS für das Geschäftsjahr 2024 ein konsolidiertes EBITDA zwischen CHF 85 Millionen und CHF 95 Millionen. AEVIS wird ihre Entwicklungsstrategie fortsetzen, indem sie ihre Spitalaktivitäten konsolidiert, ihr Hotelportfolio optimiert und die Verwaltung ihres Immobilienvermögens verstärkt. Die Gruppe bleibt einem nachhaltigen und profitablen Wachstum verpflichtet. Der Geschäftsbericht 2024 wird am 3. April 2025 veröffentlicht und eine detaillierte Analyse der Ergebnisse der Gruppe sowie einen strategischen Ausblick enthalten. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (77%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com. Die in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen basieren auf vorläufigen Daten und können sich bis zur Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse noch ändern. Die EBITDA-Prognose stellt die bestmögliche Schätzung der Gruppe zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar.

