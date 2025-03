Die Indische Rupie schwächelt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag - Andauernde Aktienabflüsse und Sorgen über die US-Handelspolitik belasten die INR. - Investoren warten später am Dienstag auf die Fedspeak für einen neuen Impuls. - Die indische Rupie (INR) gibt am Dienstag nach, nachdem sie in der vorherigen Sitzung ein Drei-Wochen-Hoch ...

