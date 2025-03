NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von RWE den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Javier Garrido erwartet von den Essenern laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit der Veröffentlichung der Jahresbilanz auch erfreuliche Neuigkeiten zur Kapitalverwendung. Er sieht Spielraum für weitere Investitionskürzungen um 3 bis 5 Milliarden Euro, die ein Türöffner für weitere Aktienrückkäufe in der Zukunft sein könnten. Garridos fundamentale Einstufung bleibt beim Kursziel von 47,50 Euro "Overweight"./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 00:15 / GMT

DE0007037129