Die Aktie von OMV hat auch gestern weiter zulegen können. Und der Konzern bleibt im Fokus der Marktteilnehmer mit einem bemerkenswerten Deal im Chemiesektor. So will man zusammen mit dem Covestro-Käufer Adnoc die Petrochemie-Unternehmen Borealis und Borouge, an denen OMV und Adnoc große Beteiligungen halten, fusionieren. Unter Vorbehalt letzter rechtlicher Schritte soll ein Joint Venture mit dem Namen Borouge Group International gegründet werden. Adnoc und OMV werden mit jeweils rund 47 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...