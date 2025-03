Die Alzchem-Aktie ISIN: DE000A2YNT30 macht am Montag so weiter, wie sie in der vergangenen Woche aufgehört hat - sie steigt. 6,67 Prozent konnte die Aktie des Trostberger Spezialchemie-Unternehmens zum Wochenanfang zulegen und beendete den Handel auf Xetra mit einem Kurs von 83,20 Euro. Das Hoch hat man im Tagesverlauf mit 86,00 Euro gesehen und dieser Kurs war bereits das vierte Allzeithoch in Folge. Nicht nur die jüngst veröffentlichten starken ...

