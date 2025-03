Am 27. Februar hatten wir im RuMaS Express-Service einen konkreten Einstiegspunkt für Equinox Gold Corp ISIN: CA29446Y5020 am Handelsplatz Tradegate genannt. Dieser Trade ist angelaufen. Das Hoch der jüngsten Aufwärtsbewegung lag am Rosenmontag bei 6,392 Euro und wenn sich dieser Trend fortsetzt, ist rein charttechnisch betrachtet ein Anstieg bis auf 6,90 Euro denkbar. Die RuMaS Trading-Strategie setzt mit konkreten Einstiegskursen auf Chartindikatoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...