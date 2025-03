Ausgediente Rotorblätter von Vattenfall-Windturbinen werden in Norwegen zu Hochleistungsski. Der Energieversorger kooperiert dazu mit dem Recyclingspezialisten Gjenkraft und dem Ski-Hersteller EVI. Der Energiekonzern Vattenfall arbeitet mit dem Recyclingspezialisten Gjenkraft und dem Ski-Hersteller EVI zusammen, um ausrangierte Rotorblätter von Windturbinen in Hochleistungsski zu verwandeln. Dieses Projekt soll zeigen, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktionieren kann. "Die Kreislaufwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...