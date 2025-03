Die abrdn plc, vormals bekannt als Standard Life Aberdeen, verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 eine bemerkenswerte Wende in ihrer finanziellen Entwicklung. Das Unternehmen erreichte einen Gewinn vor Steuern von 251 Millionen Pfund, was einen deutlichen Aufschwung gegenüber dem Vorjahresverlust von 6 Millionen Pfund darstellt. Diese positive Entwicklung wurde trotz leicht rückläufiger Nettoeinnahmen erzielt. Das im Januar 2024 eingeführte Transformationsprogramm übertraf die ursprünglichen Kostensenkungsziele und brachte Einsparungen von 70 Millionen Pfund im laufenden Jahr sowie über 100 Millionen Pfund auf Jahresbasis. Dies führte zu einer Reduzierung der bereinigten Betriebskosten um 7 Prozent und schuf eine solide Grundlage für künftiges Wachstum.

Dividendenstabilität trotz Marktherausforderungen

Im Bereich Vermögensverwaltung konnte die Plattform interactive investor (ii) ein starkes organisches Kundenwachstum beibehalten, wobei sich die Nettozuflüsse im Jahr 2024 auf 5,7 Milliarden Pfund nahezu verdoppelten (Vorjahr: 2,9 Milliarden Pfund). Trotz der gemischten Gesamtleistung hält abrdn an seiner aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik fest. Das Unternehmen hat eine Schlussdividende von 7,3 Pence je Aktie vorgeschlagen, was der im September 2024 gezahlten Zwischendividende entspricht und eine Gesamtdividende von 14,6 Pence je Aktie für das Jahr ergibt. Die geschätzte Gesamtzahlung für die Schlussdividende wird rund 130 Millionen Pfund betragen, was zu einer kombinierten Ausschüttung von 260 Millionen Pfund für 2024 führt - geringfügig unter den 267 Millionen Pfund des Vorjahres. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen der Unternehmensführung in die strategische Ausrichtung trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die Aktionäre werden bei der für den 8. Mai 2025 angesetzten Jahreshauptversammlung über die vorgeschlagene Schlussdividende abstimmen.

