Wissen Sie, was aerobe Glykolyse ist? Nein? Schon mal etwas vom Warburg-Effekt gehört? Beide Begriffe beschreiben dasselbe Phänomen. Es geht darum, dass Krebszellen selbst bei ausreichender Sauerstoffversorgung und funktionierenden Mitochondrien Glucose in Laktat umwandeln, um zu wachsen. Damit unterscheiden sich Krebszellen von gesunden Zellen. Aktuelle Forschung legt nahe, dass gezielte Eingriffe in den Warburg-Effekt dazu geeignet sein könnten, Krebszellen sterben zu lassen oder sie für andere Therapien empfänglicher zu machen. Weltweit treiben Unternehmen die Forschung rund um diesen Effekt voran - es geht um nicht weniger als die Heilung von Krebs. Wir stellen Unternehmen vor und analysieren, ob die zugehörigen Aktien gute Investments sein können.

Den vollständigen Artikel lesen ...