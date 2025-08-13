Volatilität ist Trumpf! Für Spekulanten aussichtsreich, für Investoren oft schwer zu handeln. Biotech-Aktien reagieren extrem sensibel auf Studien- und Zulassungsnachrichten, besonders in der Krebsforschung. Vidac Pharma entwickelt Wirkstoffe, welche Tumorzellen gezielt in den Zelltod treiben sollen - riskant, aber mit großem Potenzial. Bayer stärkt trotz Konzernumbau seine Onkologie-Pipeline, vor allem in Nischenindikationen. Eli Lilly profitiert vom Boom moderner Immuntherapien und kann dank starker Finanzen lange Entwicklungsphasen stemmen. Formycon prüft den Einstieg in Onkologie, um sich breiter aufzustellen. Der Sektor bietet Chancen und überraschende Übernahmen, verlangt aber hohe Risikobereitschaft.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de