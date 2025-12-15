Bei Evotec läuten die Alarmglocken. Ein Großaktionär ist komplett beim deutschen Biotech-Unternehmen ausgestiegen. Dabei notiert das Wertpapier auf dem Niveau von 2016. Einen Meilenstein hat dagegen Vidac Pharma erreicht. In der EU kann man mit der klinischen Phase-2B*-Studie für die Salbe Tuvatexib (VDA1102) gegen eine besonders aktive, schnell wachsende Vorstufe von Hautkrebs beginnen. Den Kampf gegen Krebs setzt auch BioNTech fort. Erste Ergebnisse der globalen Phase-2-Studie des unspezifischen Antikörperkandidaten Pumitamig zeigten ermutigende Anti-Tumor-Aktivität bei fortgeschrittenem dreifach negativem Brustkrebs. Die Aktien von Vidac und BioNTech werden von Analysten zum Kauf empfohlen.

