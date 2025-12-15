Das Instrument T9G GB00BM9XQ619 VIDAC PHARMA HLDG PLC LS1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.12.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument T9G GB00BM9XQ619 VIDAC PHARMA HLDG PLC LS1 EQUITY has its first trading date on 15.12.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument T9G GB00BM9XQ619 VIDAC PHARMA HLDG PLC LS1 EQUITY has its first trading date on 15.12.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y
© 2025 Xetra Newsboard