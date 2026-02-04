Mit positiver Grundstimmung hat die Börse das Jahr 2026 eingeläutet. Dass Renditechancen nicht allein im Technologiesektor liegen, bewies zuletzt der Minen- und Rohstoffbereich, wo etliche Titel Kursverdopplungen erzielten und vereinzelte Werte gar eine Verzehnfachung schafften. Frischer Wind ist nötig, denn auch andere Sektoren wollen den Börsenfrühling genießen. So haben die Life-Science-Titel tatsächlich fast 3 Jahre Pause eingelegt. Doch nun sind sie wieder da! Nach einer langen Phase der Stille zeigen ausgewählte Unternehmen erste charttechnische Erholungstendenzen. Für Anleger mit einem Faible für Chancen und Timing ist jetzt der Moment gekommen, die alten Strategien zu überdenken und Portfolios neu auszurichten. Spannend: In der Krebsforschung haben jüngste Durchbrüche in personalisierten Immuntherapien die Erfolgsaussichten klinischer Studien spürbar erhöht. Wir gehen tiefer…Den vollständigen Artikel lesen ...
