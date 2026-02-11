Studie wird von PharmaLegacy, einer führenden Auftragsforschungsorganisation, durchgeführt

London (UK), 11. Februar 2026 - Vidac Pharma Holding Plc (XETRA und Tradegate: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das First-in-Class-Therapien entwickelt, die auf den HK2/VDAC-Stoffwechsel-Checkpoint abzielen, gab heute die Einleitung eines In-vivo-präklinischen Programms in Psoriasis bekannt. Dies markiert die erste formale Evaluierung seiner proprietären Technologieplattform außerhalb der Onkologie.

Die Studie wird von PharmaLegacy durchgeführt, einer hoch angesehenen Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit ausgewiesener Expertise in Dermatologie und entzündlichen Krankheitsmodellen. Das Programm ist darauf ausgelegt, das Potenzial des HK2/VDAC-Targeting-Ansatzes von Vidac Pharma bei Psoriasis zu evaluieren - einer chronischen immunvermittelten entzündlichen Hauterkrankung, die durch übermäßige Keratinozytenproliferation und Immundysregulation gekennzeichnet ist.

Diese Initiative stellt eine strategische Erweiterung der Entwicklungspipeline von Vidac Pharma dar und spiegelt die breitere Anwendbarkeit seiner metabolisch basierten Therapieplattform bei Krankheiten wider, die durch pathologischen zellulären Stoffwechsel angetrieben werden.

Wissenschaftliche Grundlage

Die Wirkstoffkandidaten von Vidac Pharma sind darauf ausgelegt, die Interaktion zwischen Hexokinase 2 (HK2), einem Schlüsselenzym im Glykolyseweg, und dem spannungsabhängigen Anionenkanal (VDAC) auf der äußeren Mitochondrienmembran zu modulieren. In der Onkologie unterstützt die aberrante HK2-VDAC-Bindung den Warburg-Effekt, indem sie aerobe Glykolyse, übermäßige Laktatproduktion, unkontrollierte Proliferation und Immunevasion fördert.

Eine wachsende Zahl veröffentlichter wissenschaftlicher Erkenntnisse legt nahe, dass ähnliche Stoffwechselanomalien eine bedeutende Rolle in der Pathophysiologie der Psoriasis über zwei konvergierende Mechanismen spielen könnten:

HK2-Überexpression und Keratinozyten-Hyperproliferation

Veröffentlichte Studien haben eine signifikant erhöhte HK2-Expression in psoriatischen Läsionen im Vergleich zu gesunder Haut nachgewiesen. Diese gesteigerte glykolytische Aktivität wird mit der übermäßigen und dysregulierten Proliferation von Keratinozyten assoziiert - einem definierenden pathologischen Merkmal der Psoriasis. Obwohl Psoriasis eine nicht-maligne Erkrankung ist, weist das Stoffwechselverhalten psoriatischer Keratinozyten mechanistische Ähnlichkeiten mit hyperproliferativen Prozessen auf, die bei Krebs beobachtet werden.

Laktat-bedingte Immundysregulation und Entzündung

Verstärkte Glykolyse führt zu erhöhten Laktatspiegeln, die nachweislich die Immunzellaktivität modulieren, wirksame Immunantworten unterdrücken und eine pro-inflammatorische Makrophagenpolarisierung fördern. Dieses metabolisch-immunologische Zusammenspiel ist ein zentraler Beitrag zur psoriatischen Entzündung. Durch die Ausrichtung auf pathologische HK2-VDAC-Signalgebung könnte der Ansatz von Vidac Pharma eine Möglichkeit bieten, sowohl die Keratinozytenproliferation als auch das entzündliche Mikromilieu zu normalisieren.

"Die wissenschaftliche Grundlage für die Evaluierung unserer HK2/VDAC-Plattform bei Psoriasis ist überzeugend", sagte Dr. Max Herzberg, Chairman und CEO von Vidac Pharma. "Die dokumentierte Überexpression von HK2 in psoriatischem Gewebe, zusammen mit den immunmodulatorischen Effekten von erhöhtem Laktat, bietet eine solide Basis für die Erforschung dieses Signalwegs in einem chronisch-entzündlichen Umfeld. Obwohl sich dieses Programm in einem frühen explorativen Stadium befindet, sollen die mit PharmaLegacy durchgeführten In-vivo-Studien die grundlegenden Daten generieren, die erforderlich sind, um das therapeutische Potenzial unseres Ansatzes jenseits der Onkologie zu bewerten."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von First-in-Class-Medikamenten widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onko-dermatologischen Erkrankungen leiden. Vidac entwickelt First-in-Class-Krebsmedikamente, indem es das hyperglykolytische Tumormikromilieu modifiziert und dabei die Überexpression und fehlerhafte Verankerung des Hexokinase-2-Stoffwechsel-Checkpoints (HK2) in Krebszellen anvisiert, um das Tumormikromilieu zu renormalisieren und selektiv deren programmierten Tod auszulösen, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu beeinträchtigen. Der führende Wirkstoffkandidat von Vidac Pharma, VDA-1102, hat in Phase-2b-Studien Wirksamkeit gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) gezeigt und in einer Phase-2a-Studie positive Ergebnisse beim kutanen T-Zell-Lymphom (CTCL) erzielt.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung einer zukunftsgerichteten Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzt", "laufend", "potenziell", "prognostiziert", "projiziert", "anvisiert", "anstrebt" oder "sollte", und umfassen Aussagen des Unternehmens über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können wesentlich von den durch die zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



