Kursfeuerwerk gestern bei Novo Nordisk. Bei der angeschlagenen Pharmaaktie ging es gestern um rund 6 % nach oben. Nach einer schwachen Prognose und der Aussicht auf zunehmenden Wettbewerb beim Kassenschlager gab es zur Abwechslung eine positive Nachricht. So darf ein Konkurrenzprodukt im wichtigen US-Markt nicht verkauft werden. Auch die Aktie von Renk konnte gestern spürbar zulegen. Seit vergangenen Donnerstag liegt das Kursplus bei über 10 %. Es mehren sich die positiven Analystenkommentare. In den Startlöchern für eine Rally steht Vidac Pharma. Das Biotechunternehmen arbeitet an einer interessanten Onkologie-Pipeline, hat erneut ein wichtiges Patent bekommen und die Aktie hat Rückenwind durch das Xetra-Listing. Analysten sehen das Potenzial für eine Vervielfachung.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de