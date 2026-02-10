DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
London (pta000/10.02.2026/12:20 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Vorstand Max Herzberg 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Vidac Pharma Holding PLC b) LEI 875500BCH1T6XX5EUG13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung GB00BM9XQ619 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 0,75 EUR 3.375,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,75 EUR 3.375,00 EUR e) Datum des Geschäfts 05.02.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Boerse Stuttgart MIC XSTU (Stuttgart) 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Die Transaktion erfolgt im Rahmen der persönlichen Portfolioverwaltung des Geschäftsführers; der Nettoerlös kann, vorbehaltlich der Markt- und Unternehmensbedingungen, dazu verwendet werden, an künftigen Eigenkapital- oder Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft teilzunehmen.
