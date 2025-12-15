Der DAX setzt seine Klettertour fort. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich etwa 230 Punkte zu und schloss +0,97% höher mit 24.261 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Bayer und BMW. Airbus war schwächster DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Dreimal im Plus, zweimal im Minus Zum Wochenstart konnte der DAX anfangs höher Gewinne nicht halten und schloss nur minimal im Plus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
