Der DAX hat sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Am Ende ging es 0,5 Prozent nach unten auf 24.186,49 Punkte. Der Start in die neue Woche wird etwas freundlicher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,5 Prozent höher auf 24.300 Zähler.Auf der Terminseite ist es zu Wochenbeginn sehr ruhig, bevor am Dienstag der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober und November erwartet wird. Am Montag dürften die Rüstungswerte um Rheinmetall, Hensoldt & Renk ...

