Anzeige
Mehr »
Montag, 05.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
Xetra
05.01.26 | 17:35
20,400 Euro
+17,88 % +3,095
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
MDAX
1-Jahres-Chart
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AIXTRON SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,21020,36019:42
20,22020,37019:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE20,400+17,88 %
ASML HOLDING NV1.044,20+5,66 %
HANNOVER RUECK SE257,00-3,46 %
HENSOLDT AG82,65+12,60 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG540,00-3,95 %
RENK GROUP AG60,02+11,94 %
RHEINMETALL AG1.752,00+12,24 %
SILTRONIC AG55,00+12,47 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.