Formycon tritt in das vierte Quartal mit kommerzieller Dynamik ein, unterstützt durch regionale Lizenzabschlüsse für FYB206 (Keytruda, Pembrolizumab) mit MS Pharma und Zydus Lifesciences sowie durch die Marktentwicklung von FYB201 (Lucentis, Ranibizumab) und FYB202 (Stelara, Ustekinumab). FYB201 steht unmittelbar vor der Wiedereinführung in den USA in Q1 2026, während die Marktdurchdringung FYB202 derzeit mit CivicaScript vorangetrieben wird. Die Vorauszahlungen aus den Lizenzdeals für FYB206 und die erwarteten Einnahmen aus FYB202 untermauern nunmehr die Prognose für 2025. Wir bekräftigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 48,00 EUR. In dieser Woche haben wir einen Investoren-Roundtable mit dem Management-Team von Formycon veranstaltet. Eine Aufzeichnung der Roundtable-Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag





