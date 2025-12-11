DJ PTA-News: Vidac Pharma Holding PLC: Beginn einer klinischen Phase-2B*-Studie zur gezielten Behandlung von stark proliferativen aktinischen Keratosen

Vidac Pharma Holdings Plc gibt den Beginn einer klinischen Phase-2B*-Studie zur gezielten Behandlung von stark proliferativen aktinischen Keratosen bekannt

London, Großbritannien - 11. Dezember 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von erstklassigen Therapien für die Onkologie und Dermatologie konzentriert, freut sich, den Beginn seiner klinischen Phase-2B*-Studie bekannt zu geben, in der ein neuartiger gezielter Therapieansatz zur Behandlung hochproliferativer Läsionen der aktinischen Keratose (AK) mit seiner Tuvatexib (VDA1102)-Salbe evaluiert wird. Dieser Meilenstein folgt auf die Genehmigung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Durchführung der Studie.

Die Studie wird die innovative Behandlung von Vidac Pharma untersuchen, die zur Beseitigung von hochriskanten AK-Läsionen entwickelt wurde, bei denen ein deutlich erhöhtes Risiko besteht, dass sie sich zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) entwickeln, einer potenziell gefährlichen und invasiven Form von Hautkrebs. Die Genehmigung der EMA spiegelt sowohl die wissenschaftliche Solidität des Protokolls als auch den dringenden klinischen Bedarf an verbesserten Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit proliferativer AK wider.

Dieser Meilenstein wurde durch eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem CentroDerm in Wuppertal unter der Leitung von Prof. Thomas Dirschka, dem Leiter des CentroDerm, dem Forschungsteam von Vidac Pharma und der engagierten Unterstützung des Forschungsdock CRO-Teams ermöglicht, dessen operative Expertise maßgeblich zum Start der Studie beigetragen hat.

"Eine derart enge Zusammenarbeit war für die Entwicklung dieses innovativen und hochspezialisierten klinischen Forschungsprotokolls von entscheidender Bedeutung", sagte Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma Holdings Plc. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Prof. Thomas Dirschka und CentroDerm sowie dem Forschungsdock CRO-Team an dieser wichtigen Studie zu arbeiten, die eine bedeutende neue Therapieoption für Patienten mit proliferativer aktinischer Keratose bieten könnte. Die heutige Aktivierung umfasst umfassende wissenschaftliche und klinische Präsentationen für die teilnehmenden Ärzte und Mitarbeiter, um ausreichend Zeit für Fragen und Antworten zu gewährleisten und alle Beteiligten zu motivieren."

Die klinische Phase-2B*-Studie wird an den teilnehmenden klinischen Standorten aktiviert, um eine präzise Patientenrekrutierung zu gewährleisten, die in Kürze beginnen soll.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung und Entwicklung von erstklassigen Medikamenten widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkologisch-dermatologischen Erkrankungen leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Tumormikroumgebung modifiziert und dabei auf die Überexpression und falsche Verankerung des Hexokinase-2-Stoffwechselkontrollpunkts (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Tumormikroumgebung zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod zu provozieren, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, der erste Medikamentenkandidat von Vidac Pharma, hat sich als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) erwiesen, während vorläufige Ergebnisse der Phase 2 bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) vielversprechende klinische Vorteile beim Menschen gezeigt haben.

