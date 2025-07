Die Ernennung eines neuen CTO und die geplante Börsennotierung markieren strategische Schritte für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens.

London (UK), 9. Juli 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein im klinischen Stadium befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Krebstherapien entwickelt, die auf die Mikroumgebung von Tumoren abzielen, gab wichtige Führungs- und Strukturinitiativen bekannt, die das weitere Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens unterstützen sollen.

Als Teil dieser Entwicklung hat Vidac Pharma Dr. Eyal Breitbart, Ph.D., zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Dr. Breitbart verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen F&E und Betrieb, unter anderem in leitenden Positionen bei VBL Therapeutics (NASDAQ: VBLT). Sein Fachwissen erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung, von der frühen Entdeckung bis hin zu klinischen Studien der Phase 3, und er verfügt über umfassende Kenntnisse komplexer Produktionsprozesse. Mit seiner Ernennung verstärkt Vidac Pharma seine internen Fähigkeiten und seine operative Reife.

"Dr. Breitbart verbindet technische Tiefe mit praktischer Umsetzung in der Arzneimittelentwicklung, einschließlich der Arbeit in der Spätphase und der Herstellung", sagte Dr. Max Herzberg, Executive Chairman & CEO von Vidac Pharma. "Er ist auch ein starker Mitarbeiter, was gut zur Kultur von Vidac passt."

Parallel dazu bereitet sich Vidac Pharma auf eine Notierung an einer großen deutschen Börse vor und wird das Verfahren zur Beantragung der behördlichen Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einleiten. Dieser Schritt soll den Zugang des Unternehmens zu den internationalen Kapitalmärkten erweitern und seine nächste Entwicklungsphase unterstützen.

Diese Schritte spiegeln das Engagement von Vidac Pharma wider, eine solide Grundlage für die Skalierung seiner Pipeline von firmeneigenen Wirkstoffkandidaten zu schaffen, die den Warburg-Effekt umkehren, d.h. den Zellstoffwechsel wiederherstellen und die Mikroumgebung des Tumors umgestalten, um die Behandlungsresistenz zu überwinden.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

