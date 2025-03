Unterföhring (ots) -- Ab diesem Mittwoch bis Sonntag, 16. März berichtet Sky Sport täglich live von den Turnieren der Frauen und Männer in Indian Wells- Neben umfassender Berichterstattung auf Sky Sport Tennis und weiteren linearen Sendern präsentiert Sky Sport alle weiteren verfügbaren Matches in Bonusstreams- Patrik Kühnen, Philipp Kohlschreiber und Christopher Kas als Experten und Co-Kommentatoren im Einsatz- Tennisfans können bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live dabei sein sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 4. März 2025 - Ab morgen steht eines der großen Highlights des Tennisjahres auf dem Programm. Das erste Masters-Turnier der ATP Tour und das dritte 1000er-Turnier der WTA Tour starten an diesem Mittwoch in Indian Wells. Neben jeweils 1000 Weltranglistenpunkten dürfen sich die Turniersiegerin und der Turniersieger über jeweils 1,2 Mio. US-Dollar Preisgeld freuen. Insgesamt ist das Turnier im Coachella Valley mit knapp 20 Mio. US-Dollar dotiert.Sky Sport überträgt das "fünfte Grand-Slam-Turnier" des Tennisjahres ab diesem Mittwoch bis Sonntag, 16. März live und exklusiv. Das Beste des jeweiligen Tages sehen die Zuschauer auf Sky Sport Tennis und weiteren linearen Sendern. Alle weiteren verfügbaren Matches stehen in Bonusstreams auf Sky Stream, WOW und Sky Q zur Verfügung.Topfavorit auf den Turniergewinn bei den Männern ist auch in diesem Jahr Carlos Alcaraz, der das Turnier in den vergangenen beiden Jahren gewann und sich im Finale jeweils gegen Daniil Medvedev durchsetzen konnte. Alexander Zverev geht während Jannik Sinners Sperre als topgesetzter Spieler ins Turnier, kam in Kalifornien aber noch nie über das Viertelfinale hinaus. Bei den Frauen zählt Iga Swiatek zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen. Die Polin gewann das Turnier 2024 und 2022, erreichte 2023 das Halbfinale.Als Experten und Co-Kommentatoren für Sky Sport sind Philipp Kohlschreiber, Christopher Kas sowie während der Vierteifinals, der Halbfinals und der Finals auch Patrik Kühnen im Einsatz. Marcel Meinert, Paul Häuser, Stefan Hempel, Andreas Thies, Michael Fuchs, Markus Götz, Philipp Langosz und Julian Jander kommentieren die Übertragungen von Sky Sport.Weltklasse-Tennis im kostenlosen Livestream am "Sky Sport Tennis Thursday"Seit kurzem präsentiert Sky Sport allen Tennis-Fans jeden Donnerstag erstklassiges Live-Tennis von der ATP Tour und der WTA Tour. Mit dem "Sky Sport Tennis Thursday" erhalten Tennis-Fans so auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport Tennis YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/live/g3opxdooBSI) einen kostenlosen Einblick in das Live-Programm von Sky Sport. An beiden Donnerstagen (6. und 13. März) während des Turniers in Indian Wells wird dieses Angebot jeweils zwischen 20:00 Uhr und 0:00 Uhr bestehen.Weltklasse-Tennis bei Sky SportSämtliche Tennis-Übertragungen bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Sky Sport überträgt fast täglich Weltklasse-Tennis live, 2025 insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Matches von fast allen Turnieren der ATP Tour und der WTA Tour. Fester Bestandteil sind dabei die ATP Finals und die WTA Finals, alle 1000er-Turniere sowie die meisten 500er- und 250er-Turniere.Zusätzlich zu den Live-Übertragungen auf den linearen Kanälen präsentiert Sky Sport alle verfügbaren Tennismatches und Courts der ATP und WTA live auf zusätzlichen Bonusstreams auf Sky Stream, WOW und Sky Q live.Die BNP Paribas Open in Indian Wells live bei Sky SportMittwoch, 5. März, ab 20:00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 1Donnerstag, 6. März, ab 20:00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 1Freitag, 7. März, ab 20:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 4Samstag, 8. März, ab 20:00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 4Sonntag, 9. März, ab 19:00 Uhr: 5. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 2Montag, 10. März, ab 19:00 Uhr: 6. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 1Dienstag, 11. März, ab 19:00 Uhr: 7. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 1Mittwoch, 12. März, ab 19:00 Uhr: 8. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 1Donnerstag, 13. März, ab 19:00 Uhr: Viertelfinals auf Sky Sport Tennis und Sky Sport 1Freitag, 14. März, ab 23:55 Uhr: Halbfinals Frauen auf Sky Sport TennisSamstag, 15. März, ab 19:00 Uhr: Doppelfinale Frauen, Halbfinals Männer, Doppelfinale Männer auf Sky Sport TennisSonntag, 16. März, 18:55 Uhr: Finale Frauen, ab 21:50 Uhr: Finale Männer auf Sky Sport Tennis