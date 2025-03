Die Evotec SE hat einen weiteren Durchbruch in ihrer langjährigen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb (BMS) erzielt. Der jüngste wissenschaftliche Erfolg in der gemeinsamen Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen hat eine Forschungszahlung von 20 Millionen US-Dollar an Evotec ausgelöst. Diese Finanzierung wird die weitere Entwicklung eines vielversprechenden präklinischen Programms zur Behandlung von Neurodegeneration unterstützen. Strategische Allianz für bahnbrechende Therapien Seit 2016 arbeiten Evotec und Bristol Myers Squibb intensiv daran, krankheitsmodifizierende Therapien für neurodegenerative ...

