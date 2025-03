Die Tesla-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Im Jahresverlauf verlor das Papier fast 30 Prozent an Wert. Die Marktkapitalisierung ist wieder unter die Marke von einer Billion Dollar gerutscht. Dennoch setzt Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas weiterhin auf die Aktie von Tesla.Tesla bekommt derzeit Druck von mehreren Seiten. BYD hat vor kurzem seine "God's Eye"-Technologie vorgestellt. Die neuen Fahrassistenzsysteme sind zwar grundsätzlich nicht neu in der E-Mobility-Szene, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...