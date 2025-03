NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair nach Passagierzahlen für Februar mit einem Kursziel von 18,20 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Billigfliegers seien stark ausgefallen, dürften aber keine Änderungen der Konsensschätzungen bewirken, schrieb Analystin Jaina Mistry am Dienstag in ihrer ersten Reaktion./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 02:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 02:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE00BYTBXV33