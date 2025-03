Obwohl regulatorische Compliance nach wie vor die Hauptmotivation für ESG-Initiativen ist, wünschen sich laut dem ISG Provider Lens-Bericht immer mehr Unternehmen tatsächlich Nachhaltigkeit

Trotz wirtschaftlicher Ungewissheit und Kostendruck steigt in Europa die Nachfrage nach digitalen Lösungen zur Verbesserung von Nachhaltigkeit und Governance weiter. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein globales KI-orientiertes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens Sustainability and ESG Report 2024 für Europa stellt fest, dass regulatorische Anforderungen, steigende Energiekosten und wachsende Erwartungen der Stakeholder die Haupttreiber der Nachfrage nach digitalen ESG-Lösungen (Environmental, Social und Governance) sind. ISG Research schätzt den globalen Markt für digitale Nachhaltigkeit auf rund 21 Milliarden US-Dollar und prognostiziert, dass er bis 2027 auf 34 Milliarden US-Dollar anwachsen wird mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16 Prozent, was ungefähr dem Dreifachen des Gesamtmarktes entspricht.

"Die Vermeidung von Geldstrafen und Markenschäden durch Nichteinhaltung regulatorischer Anforderungen ist sicherlich ein Motivator für viele Investitionen in digitale Nachhaltigkeitslösungen", sagte Matt Warburton, Digital Sustainability Lead bei ISG. "Allerdings zeigt die Forschung, dass die meisten europäischen Unternehmen ohnehin nachhaltiger werden wollen vorausgesetzt, sie finden einen Weg, dies profitabel zu tun."

Im vergangenen Jahr strömten zahlreiche neue Anbieter und Lösungen auf den Markt für Umweltdienstleistungen und Nachhaltigkeit. ISG beobachtet nun eine Konsolidierung sowie eine Neuausrichtung der Lösungsportfolios der Anbieter, um sie besser auf die Marktnachfrage abzustimmen. Der Bericht stellt fest, dass der Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Beschleunigung der Entwicklung und Verbesserung der Qualität von Nachhaltigkeitslösungen inzwischen ein zentraler Bestandteil dieses Sektors ist. Neue GenAI-Fähigkeiten heben dabei einige Anbieter von der Konkurrenz ab.

Die regulatorische Landschaft Europas bleibt in Bezug auf die Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen weltweit führend. Die Vorschriften zwingen Unternehmen dazu, transparenter zu werden und nachweisbare Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu zeigen, so ISG.

Wirtschaftliche Bedingungen und Energiesicherheit sind ebenfalls zentrale Faktoren für Nachhaltigkeitsinitiativen, so der Bericht. Der Anteil russischen Gases am Energieimport der EU ist innerhalb von drei Jahren von 45 Prozent auf 18 Prozent gesunken. Zudem stammt die Hälfte der Stromerzeugung in der EU mittlerweile aus erneuerbaren Quellen. Windenergie hat dabei Erdgas überholt und ist hinter Kernenergie nun die zweitgrößte Stromquelle der EU.

Europäische Unternehmen führen zunehmend Programme zur digitalen Transformation ein, die Nachhaltigkeit einbeziehen und nun auch soziale Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Darüber hinaus tragen Energiemanagementsysteme, die digitale Zwillinge, IoT-Sensoren und maschinelles Lernen nutzen, zur Optimierung des Energieverbrauchs von Anlagen bei.

Am meisten profitieren Unternehmen von Nachhaltigkeitsinitiativen, die in der Industrie, im Ingenieurwesen und in der Fertigung mit physischen, ressourcenintensiven Anlagen arbeiten, wie z. B. gebaute Infrastruktur, kraftstoffverbrauchende Fahrzeuge und andere Maschinen.

"Neue Anbieter, die normalerweise nicht in den Technologiemärkten vertreten sind, dringen in diesen Bereich vor und bieten vor allem OT- und branchenspezifische Lösungen an", sagte Jan Erik Aase, Partner und globaler Leiter von ISG Provider Lens Research. "Diese neuen Marktteilnehmer, darunter Beratungs- und Ingenieurbüros, haben ihre digitalen Fähigkeiten ausgebaut und stellen eine Herausforderung für traditionelle IT-Dienstleister dar."

Der Bericht geht auch auf andere Trends ein, darunter die wachsende Qualifikationslücke bei Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeitsexpertise. Zwar bauen Dienstleister ihre Schulungsprogramme weiter aus, jedoch führen uneinheitliche Kundenerfahrungen dazu, dass Unternehmen zunehmend erwägen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen intern zu übernehmen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen europäischer Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit sowie die Empfehlungen von ISG, diese zu bewältigen, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing unter folgendem Link.

Der ISG Provider Lens Sustainability and ESG Report 2024 für Europa für Europa bewertet die Kapazitäten von 103 Anbietern in vier Quadranten: Strategy and Enablement Services, OT and Industry-specific Solutions and Services, IT Solutions and Services und Data Platforms and Managed Services.

Die Studie stuft Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, IBM, Infosys, TCS und Wipro als Leader in allen vier Quadranten ein. Deloitte, EY, Microsoft, NTT DATA, PwC, Schneider Electric und T-Systems werden in jeweils zwei Quadranten als Leader anerkannt. BCG, CGI, Cority, Deutsche Telekom, EcoVadis, ERM, ESG Book, Hitachi Digital Services, Kyndryl, LTIMindtree, McKinsey Company, SAP, T-Systems/Detecon, VelocityEHS und Wolters Kluwer werden jeweils in einem Quadrant als Leader bezeichnet.

Ferner wird Tech Mahindra als Rising Star bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial in zwei Quadranten. Anthesis and Sphera werden jeweils in einem Quadrant als Rising Stars bezeichnet.

Im Bereich Customer Experience wurde PwC als globaler ISG CX Star Performer 2024 unter den Nachhaltigkeits- und ESG-Dienstleistern ausgezeichnet. PwC erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG Voice of the Customer-Umfrage, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Versionen des Berichts sind bei BT, Kyndryl und T-Systems erhältlich.

Der ISG Provider Lens Sustainability and ESG Report 2024 für Europa ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

