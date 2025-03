Der Versicherungskonzern verzeichnet leichte Kursverluste im XETRA-Handel, obwohl Gewinn und Umsatz im letzten Quartal deutlich gestiegen sind und Analysten optimistisch bleiben.

Die Aktie des Versicherungsriesen Allianz verzeichnete am Vormittag spürbare Abschläge im XETRA-Handel. Das Wertpapier verlor in der frühen Handelssitzung 0,8 Prozent und notierte bei 337,70 Euro. Im Tagesverlauf weiteten sich die Verluste sogar auf ein Tagestief von 336,30 Euro aus. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigt sich die Allianz-Aktie im Jahresvergleich äußerst robust. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 342,00 Euro, das erst kürzlich am 3. März 2025 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs lediglich 1,27 Prozent unter diesem Höchststand. Bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 238,30 Euro, was einer beachtlichen Kurssteigerung von fast 30 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen, die Ende Februar präsentiert wurden, zeigten ein deutliches Wachstum: Der Gewinn je Aktie stieg auf 6,31 Euro, verglichen mit 5,49 Euro im Vorjahreszeitraum. Parallel dazu verzeichnete der Konzern einen Umsatzanstieg von 31,03 Prozent auf 45,90 Milliarden Euro.

Positive Analysten-Einschätzungen trotz kurzfristiger Schwäche

Während die Aktie aktuell unter leichtem Verkaufsdruck steht, bleibt die Grundstimmung bei Analysten überwiegend positiv. Die renommierte Investmentbank Goldman Sachs bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie. Marktbeobachter setzen das mittlere Kursziel derzeit bei 327,43 Euro an, was zwar unter dem aktuellen Handelsniveau liegt, aber dennoch das Vertrauen in die grundsätzliche Stabilität des Wertpapiers widerspiegelt. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 27,69 Euro je Aktie. Auch die Dividendenaussichten gestalten sich erfreulich: Nach einer Ausschüttung von 15,40 Euro im Jahr 2024 rechnen Analysten für das laufende Geschäftsjahr mit einer Steigerung auf 16,57 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 15. Mai präsentiert und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

