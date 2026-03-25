Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers gehört mit einem Plus von knapp sieben Prozent zur Wochenmitte zu den stärksten Werten im SDAX. Damit setzt sich der Biotech-Titel wieder deutlicher von den Mehrjahrestiefs bei 4,00 Euro nach oben ab, die der deutsche Nebenwert vor Kurzem markiert hat. Mit Verzögerung scheint die Aktie auf News vom Montag zu reagieren.Denn die Tochtergesellschaft "Just - Evotec Biologics" konnte eine Vereinbarung mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär