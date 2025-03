Evotec meldet einen weiteren Fortschritt in der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb in der Neurologie-Forschung. Ein wissenschaftlicher Meilenstein, der erreicht wurde, löste eine Forschungszahlung von 20 Millionen Dollar des US-Konzerns an Evotec aus. Diese Mittel sollen die Entwicklung eines präklinischen Programms zur Behandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...