Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstagvormittag nach. Nach dem starken Vortag, an dem der Leitindex SMI ein neues Allzeithoch markiert hatte, sei nun eine vorsichtigere Gangart angesagt, heisst es am Markt. Als Gründe werden der von den USA angezettelte Zollstreit und die damit verbundenen negativen Folgen für die Weltwirtschaft sowie die Entwicklung im Ukrainekrieg genannt. Die von US-Präsident Donald Trump lange angekündigten Zölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...