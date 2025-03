Die meistgehandelten Produkte: Continental brechen ein

Nach dem starken Wochenauftakt nehmen Anleger am Dienstag Gewinne mit. Europas Börsen starten schwächer in den Handel. Marktteilnehmer reagieren nervös auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die angekündigten Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada nun doch vollumfänglich umzusetzen. Trump machte deutlich, dass es keine Möglichkeit mehr gebe, einen Deal in letzter Minute zu schließen.

Der deutsche Leitindex gibt nach, auch der Euro-Stoxx-50 verliert an Boden. Der Euro zeigt sich fester. An den Rentenmärkten sinken die Renditen wieder etwas, nachdem sie am Vortag im Zuge der Debatte um höhere Rüstungsausgaben in Europa kräftig gestiegen waren.

Die Hoffnung auf eine Abschwächung der Zölle hatte sich über das Wochenende aufgebaut, doch die jüngsten Entwicklungen machen diese zunichte. Die kanadische Regierung kündigt Gegenmaßnahmen an, auch China reagiert und setzt eigene Zölle in Kraft. Die Handelsspannungen verschärfen sich weiter, was auch die US-Wirtschaft belasten dürfte.

USA setzen Militärhilfe für die Ukraine aus

Für Unruhe sorgt zudem die Entscheidung der US-Regierung, die Unterstützung für die Ukraine vorerst auf Eis zu legen. Washington fordert, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj ernsthafte Friedensgespräche mit Russland führt. Die Spannungen zwischen den Regierungen der USA und der Ukraine hatten sich zuletzt ohnehin verschärft.

Unternehmensnachrichten

Im Verteidigungssektor überzeugt Thales mit starken Geschäftszahlen. Besonders die Verteidigungssparte entwickelt sich besser als erwartet. Auch der Dividendenvorschlag liegt über den Prognosen. Analysten werten den Ausblick als leicht positiv.

Bei Continental sorgt der Ausblick für Zurückhaltung. Während die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr solide ausfallen, zeigen sich Marktteilnehmer skeptisch mit Blick auf die Umsatzprognose. Die Aktie gerät daraufhin unter Druck.

Fresenius trennt sich von einem Teil seiner Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC). Die Platzierung der Aktien drückt auf den Kurs von FMC, das Unternehmen steht ohnehin wegen der schwachen Entwicklung des Dialysegeschäfts unter besonderer Beobachtung.

Dagegen punktet Fielmann mit starken vorläufigen Geschäftszahlen. Sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn übertreffen die Erwartungen. Auch der Dividendenvorschlag fällt höher aus als prognostiziert. Analysten zeigen sich überzeugt von den Zielen des Unternehmens für die kommenden Jahre.

Bilfinger liegt mit seinen Zahlen leicht über den Erwartungen. Der Ausblick des Unternehmens bleibt im Rahmen der Schätzungen, könnte sich aber als konservativ erweisen. Angesichts steigender Infrastrukturausgaben sieht der Markt Potenzial für das Unternehmen.

Immobilienaktien profitieren von den sinkenden Renditen am Anleihemarkt. Vonovia kann zulegen, während der europäische Immobiliensektor insgesamt stabil bleibt und sich besser entwickelt als der Gesamtmarkt.

